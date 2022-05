Vorarlberg: 25-jähriger Drogenring-Boss festgenommen

Ein 25-jähriger Mann ist am Mittwoch vergangener Woche in Dornbirn als Kopf eines organisierten Drogenrings festgenommen worden. Die Suchtmittelgeschäfte erstreckten sich über Vorarlberg hinaus nach Süddeutschland, informierte die Polizei. Acht Tatverdächtige wurden in Haft genommen sowie 44 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Rund 37 Kilo Rauschgift wurden beschlagnahmt, hieß es. Der Ring handelte vor allem mit Marihuana und Kokain.

„Drogentaxi“ war in Bayern unterwegs

Die Staatsanwaltschaft Kempten (Bayern) führte bereits seit vergangenem November ein Ermittlungsverfahren gegen zahlreiche Beschuldigte aus Süddeutschland und Vorarlberg. Ihnen wurde Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Noch während das Verfahren lief, wurden Ende Februar zwei Männer aus Vorarlberg kommend bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Sie hatten 300 Gramm Kokain bei sich, das sie vom 25-Jährigen in Dornbirn bezogen hatten. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-Jährige in großem Stil dealte. Die beiden festgenommenen Männer unterhielten eine Art „Drogentaxi“, sie verkauften Betäubungsmittel im Raum Kempten.

Aktion mit Spezialkräften

Am 27. April schließlich erfolgten laut Polizei in einer „koordinierten Aktion“ in Deutschland und Vorarlberg mehrere Festnahmen und Hausdurchsuchungen. In Vorarlberg wurde der 25-Jährige von Spezialkräften festgenommen. Bei sechs Durchsuchungen im Großraum Bregenz und Dornbirn wurden geringe Mengen an Kokain und Cannabis entdeckt. Außerdem stellte die Exekutive verschiedene Lang- und Kurzwaffen, eine größere Summe Bargeld, mehrere Fahrzeuge (darunter eine Harley Davidson) sowie eine Rolex-Uhr sicher.