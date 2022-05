Jugendbande überführt: Salzburger Polizei klärte gleich 25 Delikte

In Salzburg hat die Polizei fünf junge Burschen überführt, die im Februar und März 2022 in Teilen der Landeshauptstadt und in Grödig (Flachau) für zahlreiche Sachbeschädigungen gesorgt haben. Außerdem soll die Gruppe - die bei ihren Taten immer in wechselnder Zusammensetzung aktiv war - für zwei Diebstähle verantwortlich sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren zeigen sich geständig. Sie werden angezeigt.

Insgesamt wiesen die Ermittler dem Quintett 23 Sachbeschädigungen nach, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Burschen besprühten etwa Pkw und Straßenlaternen mit Lackfarbe, beschädigten einige Buswartehäuschen oder schlugen die Fensterscheibe eines Wohnhauses mit einem Stein ein. Außerdem entwendeten sie Feuerlöscher aus Tiefgaragen und sprühten diese leer.