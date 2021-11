Vor Neunjähriger entblößt: Polizei forscht Exhibitonist aus

Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist in der Südsteiermark ausgeforscht worden: Der 69-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf im Burgenland soll sich vergangene Woche in einer Musikschule in Bad Radkersburg vor einer Neunjährigen entblößt haben. Das Mädchen lief davon und schilderte den Vorfall seiner Lehrerin. Mit einer Täterbeschreibung wurde nun der Verdächtige ausgeforscht. Er leugnete, sich entblößt zu haben, aber das Kind erkannte ihn eindeutig wieder. Er wurde angezeigt.