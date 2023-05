Vor Kinderbuch-Lesung: Blaue Plakat-Aktion gegen Dragqueens

Sonntagnachmittag treten zwei Dragqueens im Parteihaus der Grünen in Graz auf und lesen aus Büchern vor, aus Kinderbüchern. "Schwanenteich" und "Filip Fisch" stehen auf dem Programm. Die Lesung, die von Philipp Skoff alias Gloria Hole und der grünen Gemeinderätin Anna Slama organisiert wurde, ist ausverkauft.

"Es soll ein schöner, bunter Nachmittag werden", kündigte Gloria Hole im Vorfeld an, auch Candy Licious wird am Sonntag lesen. Gab es - im Gegensatz zu einer ähnlich gelagerten Lesung in Wien im April - zunächst keinerlei Proteste im öffentlichen Raum, änderte sich dies am Sonntag: Die Freiheitliche Jugend Graz klebte an bekannten Plätzen in Graz Flugblätter auf, in der sie sich über die "hochsexualisierte Kunstfigur" mokierte.

➤ Hintergrund: Dragqueens-Lesung in Graz