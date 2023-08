Von Tag zu Tag wird es langsam wieder sommerlicher

Der Sommer kämpft sich zurück, wenn auch langsam, aber von Tag zu Tag ein Stück mehr: Am Montag zeigt sich von Osttirol bis in die südliche Steiermark neben zahlreichen dichten Wolken die Sonne wenigstens zeitweise, und es regnet örtlich nur noch leicht, lautete die Prognose von Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Sonntag.

Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bleibt der Himmel hingegen am Montag bis weit in den Nachmittag hinein wolkenverhangen und es regnet bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.600 und 2.100 Meter Seehöhe vor allem im Nordstau der Alpen zum Teil noch kräftig. Erst am Nachmittag lässt der Niederschlag langsam nach und vor allem abseits der Bergwelt steigen noch die Chancen auf kurze Auflockerungen.

Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft, im Osten auch stark aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und 16 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 13 und 21 Grad, im Süden ist es am wärmsten.