Von "Spinnerei“ zum Geschäft: Weinbau wird in OÖ immer beliebter

Als „Spinnerei“ wurde der Weinbau in Oberösterreich vor zwei Jahrzehnten vielfach noch abgetan. Die wenigen Idealisten, die dennoch beschlossen, eine Weinrebe zu pflanzen, habe man belächelt, informierte die Landwirtschaftskammer OÖ am Donnerstag. Doch das Blatt habe sich gewendet: Mittlerweile sei der oö. Weinbau zu einer „feinen Nische“ geworden, die stetig wachse.

Denn lag die Rebfläche im Jahr 2000 in OÖ noch bei knapp drei Hektar, wuchs sie bis 2010 bereits auf mehr als 20 Hektar an. Seither ging es „sprunghaft nach oben“, wie es in der Pressekonferenz hieß. So sind aktuell 80 Hektar Weingärten mit Reben bepflanzt, für weitere 20 seien bereits Pflanzrechte beim Land beantragt. Diese werden wohl schon in den nächsten Jahren weitere Weintrauben liefern.

72 Betriebe

Betreut werden die Gärten laut Weinbaukataster derzeit von 72 Betrieben. Der Großteil von ihnen bewirtschaftet jedoch nur kleine Flächen. Für gut 20 Betriebe hat sich die Sparte Weinbau aber zu einem bedeutenden Standbein entwickelt – Tendenz steigend.