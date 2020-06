Schlamperei kostete ein Bein

Paul Hengster

LKH

Hengster

Der Innsbrucker Univ.Prof.zeigt in seinem Gutachten auf drei Ärzte desLeoben, die verantwortlich sind: Der Unfallchirurg hätte sofort „eine Abklärung mittels Entzündungslabor“ in Kombination mit anderen Untersuchungen einleiten müssen. Dadurch sei „eine Zeitverzögerung von drei Stunden eingetreten“. Auch der Neurologe ließ Zeit verstreichen und verordnete nur eine Schmerztherapie, was sich „ohne weitere Suche des Infektionsgeschehens verboten hätte“. Dem Radiologen schließlich lastet Gutachteran, die bereits erkennbare Veränderung in der Muskulatur „nicht kommuniziert“ zu haben, wodurch dringend nötige Behandlungsschritte unterblieben.

Ergebnis: Mit zumindest 50 % Wahrscheinlichkeit wäre eine Amputation zu verhindern gewesen.

Eine Anklage gegen den Spitalserhalter (weil es offenbar am System der Übergabe eines Patienten von einer Abteilung an die nächste krankt) und gegen die Ärzte ist überfällig. Aber bei der Staatsanwaltschaft Leoben ticken die Uhren offenbar anders.