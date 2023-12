Volle Züge und Verspätungen, aber Verkehrschaos blieb aus

Angekündigte Katastrophen passieren in der Regel selten – das dürfte auch für den Schienenverkehr der ÖBB kurz vor den Weihnachtstagen gelten. Nach zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen in den vergangenen Wochen gaben die ÖBB am Freitag bekannt, dass „alle wieder verfügbaren Züge und Wagen im Einsatz stehen“ und der Weihnachtsverkehr bisher „weitgehend planmäßig“ verlaufe.

Zu einzelnen Ausfällen kam es aber trotzdem, etwa in Richtung Stainach/Irdning in der Steiermark. Wegen Unwetterschäden waren auch die Strecken zwischen Attnang-Puchheim und Ottnang-Wolfsegg sowie zwischen Felixdorf und Leobersdorf in NÖ teils gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden, Verspätungen waren die Folge.