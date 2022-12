Volksschule in der Stadt Salzburg wegen Kellerbrandes evakuiert

Einen Tag vor dem Heiligen Abend hat am Freitag ein Kellerbrand in der Volksschule Maxglan II in der Stadt Salzburg für Aufregung bei 246 Kindern und dem Lehrpersonal gesorgt. Die Schule musste evakuiert werden. Alle Betroffenen wurden in die benachbarte Volksschule I gebracht und dort versorgt. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ursache des Feuers war vermutlich ein technischer Defekt eines Küchengerätes in einem Aufenthaltsraum im Keller des Gebäudes.