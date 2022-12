Baby, WG-Partner und Süßes: Überraschungen in Österreichs Zoos

von Marcel Feigl und Max Ryba

Die Winterzeit ist eigentlich nicht die klassische Saison, um in den Tiergarten zu gehen. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit passieren in den Gehegen oft spannende Dinge. So zum Beispiel in der Steiermark.

Pumagehege der Tierwelt Herberstein bekommt Zuwachs

Das Puma-Paar Pele und Missoula bekommt eine ordentliche Weihnachtsüberraschung. Ihr Gehege in der Tierwelt Herberstein (Steiermark) werden sie sich bald mit Weibchen Alani und Männchen Arun teilen. Die Beiden sind aus einem slowakischen Privatzoo in die Steiermark gekommen. Jetzt bekommen die Neuankömmlinge aber erst einmal eine sechs- bis achtwöchige Eingewöhnungsphase, bevor sie Pele und Missoula kennenlernen, heißt es in einer Presseaussendung der Tierwelt Herberstein.