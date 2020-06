Volksschüler in der Holzbaracke

Auf die Frage, was dieses Prinzip in der Praxis bedeutet, erklärt er: "Es gibt in Wien Schulen, die sind in einem noch viel schlechteren Zustand." Seit 2006 habe man 40 solcher Gebäude saniert. Alles nicht so einfach. Fix sei nur: "Spätestens 2017 wird auch in der Pirquetgasse eine neue Schule stehen."

Der besorgte Vater übt sich indes im Positiv-Denken: "Immerhin bin ich mit den Lehrern sehr zufrieden." Was bleibt ihm auch anderes übrig? Das Schulangebot am Stadtrand, in einer Trabantensiedlung in Hirschstetten, ist mit jenem der Wiener Bürgerbezirke nicht vergleichbar.