Vogelschutzorganisation warnt: Turteltauben vom Aussterben bedroht

Auch im Burgenland, Niederösterreich und Wien wird die Turteltaube gejagt. "Das Burgenland hat medial bereits eine ganzjährige Schonung der Turteltaube angekündigt", so der Geschäftsführer der Vogelschutzorganisation, Gábor Wichmann: Wien und Niederösterreich müssten diesem Beispiel nun folgen, so die Forderung. "In einem zweiten Schritt erwarten wir von der jeweils zuständigen Landespolitik, die Turteltaube und andere gefährdete Vogelarten aus dem Jagdgesetz zu nehmen."