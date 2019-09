Völlig losgelöst - Selbstfahrender Bus testete ganz ohne Fahrer

Das Baby der Forscher machte seine ersten eigenständigen Schritte. Erstmals war am Donnerstag am Salzburgring ein selbstfahrender Bus mit Testpersonen völlig eigenständig, also ohne Fahrer, unterwegs. „Ein besonderes Ereignis“, sagte Siegfried Reich, Geschäftsführer von Salzburg Research. Die Forschungsgesellschaft des Landes leitet ein Konsortium, das den Betrieb von automatisierten Kleinbussen im öffentlichen Personennahverkehr erforscht.

Der Digibus hat die Herausforderung erfolgreich gemeistert. Einziger Helfer für Fahrzeuge und Fahrgäste war ein Supervisor in einer Leitzentrale. Die bloße Fahrt war aber nicht das einzige Szenario, das durchgespielt wurde. Die Experimente zielten auf Situationen ab, die es im alltäglichen Betrieb zu bewältigen geben könnte.

Es sind soziale Konstellationen, für die es vor dem Regelbetrieb unbedingt eine Lösung braucht. So wurde etwa simuliert, dass sich ein Fahrgast alleine mit einem zweiten, pöbelnden Mitfahrer im Bus befindet. Außerdem wurde durchgespielt, was passiert, wenn der Bus keinen Platz mehr für zusätzliche Fahrgäste hat, aber noch Personen einsteigen wollen.