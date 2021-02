Virologe rechnet mit mehr als 2.000 Neuinfektionen diese Woche

Der Bezirk Hermagor in Kärnten ist mit einer 7-Tages-Inzidenz von 631,4 der am stärksten betroffene Bezirk in Österreich. Zudem steigt die Inzidenz auch in ganz Österreich erneut an. Aus diesem Grund rechnet Norbert Nowotny, Virologe an der MedUni Wien, damit, dass diese Woche wieder die 2.000er-Marke bei den Neuinfektionen geknackt wird.

"Jetzt warten wir noch morgen, übermorgen, ich fürchte da werden wir den 2.000er knacken an Neuinfektionszahlen. Aber es hätte durchaus schlimmer sein können", sagt Nowotny gegenüber Puls24.

Für den Virologen ist ein offenhalten der Schulen bis Ostern mit den aktuellen Maßnahmen aber dennoch möglich. Für weitere Lockerungen sieht er allerdings schwarz: "Ich fürchte weitere Öffnungen werden kaum möglich sein."