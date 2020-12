Vier Niederösterreicher aus Bergnot gerettet

Fünf Stunden dauerte Mittwochabend ein Einsatz der Bergrettung Reichenau in Niederösterreich: Vier Wanderer gerieten beim Abstieg von der Rax in einen für sie zu schweren Klettersteig und kamen nicht mehr weiter. Sie verständigten die Einsatzkräfte, da "aufgrund der widrigen Verhältnisse nicht mehr an ein Weiterkommen zu denken war", wie es seitens der Helfer am Donnerstag hieß.

Gut ausgerüstet

Sechs Bergretter und zwei Alpinpolizisten wurden von der Rax-Seilbahn auf den Berg gebracht und stiegen zu den vier Niederösterreichern ab, die sich im Bereich der Brandschneide aufhielten - einem "im Winter durchaus fordernden An- und Abstieg", merkte die Einsatzkäfte an. Doch die vier Betroffenen waren gut ausgerüstet und gesichert: Da sie in gutem Zustand waren, entschieden die Helfer, gemeinsam mit den Wanderern abzusteigen.

Währenddessen machte sich ein zweites Hilfsteam auf den Weg, um die Gruppe mit heißem Tee und Wärmematerial versorgen zu können.