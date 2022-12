Vier Jugendliche stahlen Auto in Innsbruck

In Innsbruck sollen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in der Nacht auf Montag ein Auto gestohlen haben. Gegen Mitternacht meldete sich der Besitzer bei der Polizei, dass sein Auto - in dem der Schlüssel war - entwendet worden sei. Rund zwei Stunden später wurde das Fahrzeug von einer Streife entdeckt und angehalten. Die vier Jugendlichen wurden vorübergehend festgenommen und angezeigt.