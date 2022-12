Klimaaktivisten blockierten Straße in Innsbruck

Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet, hieß es seitens der Verkehrspolizei gegenüber der APA. Bereits zum dritten Mal wurde der Frühverkehr in der Stadt durch Aktivisten blockiert.

Laut Aussendung der "Letzten Generation" befand sich unter den Protestierenden auch der praktizierende Artz Florian Thurner-Taferner. Der 51-Jährtige sitze aus purer Verzeiflung zum dritten Mal auf der Straße, heißt es in dem Schreiben. "Wir zerstören die Lebensgrundlage unserer Kinder, und diese Regierung bekommt die Krise einfach nicht in den Griff. Gerade im Verkehrssektor steigt der CO2-Ausstoß immer weiter", so Thurner-Taferner.

Laut den Aktivisten soll der Protest auch im neuen Jahr weitergehen.