Familienvater drohte seiner Familie mit dem Umbringen

Ein 31-jähriger Klagenfurter hat am Freitag seine 45-jährige Ex-Lebensgefährtin und ihre vier Kinder mehrmals mit dem Umbringen bedroht. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme und eine Hausdurchsuchung an. Bei der Durchsuchung wurde ein Gewehr sichergestellt, das der Mann legal besessen hatte, am Samstag zu Mittag wurde der Mann schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.