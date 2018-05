Viel Amore für Folklore: Regionalfeste in Wien boomen

Es gibt zwei Termine – abgesehen von der Wiener Wiesn und dem Neustifter Kirtag – an denen der Wiener der Meinung zu sein scheint, sich in die Tracht werfen zu müssen: zum Steiermark-Frühling und zum Waldviertel Pur.

Letzteres findet kommende Woche wieder auf dem Rathausplatz (16. bis 18. Mai) statt. Montag bis Mittwoch wird Am Hof das Burgenland-Kul(t)inarium abgehalten.

Zweck der Veranstaltungen ist eindeutig, für die Regionen zu werben – trotzdem reisen so manche Waldviertler für das Fest in Wien eigens mit dem Bus an. Und für viele in Wien lebende Waldviertler ist der Termin Jahr für Jahr ein Fixpunkt im Kalender. Warum eigentlich?

„Wenn ich schon zu einer der zahlreichen Open-Air- Veranstaltungen auf dem Rathausplatz gehe, dann zumindest zu der, die das leiwandste Publikum und das beste Blunzngröstl hat“, sagt Harald Pabisch, in Wien lebender Waidhofner und Waldviertel-Pur-Stammgast.

Auch abgesehen von den Veranstaltungen sind die Menschen aus den Bundesländern in Wien in Communities vertreten: Die Kärntner haben einen Chor, die Oberösterreicher eine Bar (siehe Bericht unten), die Vorarlberger ihr Funkenfest mit Käsknöpfle-Essen und alle Bundesländer haben auch irgendwo in Wien ein Lokal, in dem sie Essen aus der Heimat serviert bekommen (siehe Kasten rechts).