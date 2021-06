Verwüstungen nach heftigen Unwettern in Österreich

Bei Aufräumarbeiten nach Unwettern am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag sind in der Steiermark rund 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden, wie der Landesverband am Donnerstag mitteilte. Haupteinsatzraum war der Raum Bruck/Mur. Laut Hagelversicherung wurden in der Steiermark rund 3.500 Hektar Agrarfläche in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1,4 Millionen Euro.

Besonders stark wurde der Großraum im Bereich des Mur- und Mürztals in Mitleidenschaft gezogen, wo sich auch am Nachmittag die erste große Gewitterzelle gebildet hatte. Feuerwehren aus Bruck-Mürzzuschlag, Murtal, Murau und Leoben und Liezen waren hier mit Auspump- und Aufräumarbeiten beschäftigt. "Ein Hotspot war der Großraum Bruck/Mur mit insgesamt 99 Einsätzen", so Feuerwehrsprecher Thomas Meier. Aber auch in den Bereichen der Bezirke Leibnitz, Voitsberg, Deutschlandsberg, Fürstenfeld-Hartberg, Graz-Umgebung und Weiz gab es Dutzende Einsätze.