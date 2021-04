Verwahrloste Husky-Welpen auf Lkw-Ladefläche entdeckt

Die Polizei in Leoben hat am Donnerstag einem 41-Jährigen sieben Siberian-Husky-Welpen abgenommen. Der Rumäne hatte sie auf einer Lkw-Ladefläche transportiert, wo sie in ihrem eigenen Kot und Urin herumsprangen. Hinzu kam, dass der Mann gefälschte Heimtierpässe vorwies. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er die Tiere im Auftrag seines Arbeitgebers von Rumänien nach Deutschland bringen sollte, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.