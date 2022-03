Vertriebene aus der Ukraine müssen sich behördlich registrieren lassen

Ein Großteil der Vertriebenen, die in Österreich bleiben wollen, landet in Wien. Über die Bundesbetreuungsagentur werden die Flüchtlinge auf verschiedene Stellen in den Bundesländern und in vorhandene Quartiere aufgeteilt.

Schauplatzwechsel: Fast 130.000 der aus der Ukraine vertriebene Menschen sind bisher in Österreich eingereist, ein Großteil etwa 80 Prozent, will nur durchreisen. So erklärt sich auch die Lage am Hauptbahnhof in Wien: Viele Ukrainer warten dort tatsächlich nur auf Anschlusszüge in andere europäische Staaten, am Nachmittag steigt der Ansturm, ÖBB und Caritas versorgen mit Freiwilligen die Flüchtlinge, es gibt Notquartiere, auch für die Nacht, wenige 100 Meter entfernt hat die Caritas ein Tageszentrum am Erste Campus eingerichtet, es gibt Ruheräume, Kinderspielecke und bietet Platz für 100 Menschen.