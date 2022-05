Verstoß gegen Maskenpflicht lässt Gesuchten in Tirol auffliegen

Ein in Tschechien wegen des Verbrechens der schweren Körperverletzung verurteilter und gesuchter Mann ist am Innsbrucker Bahnhof festgenommen worden. Er wurde nach dem Tod eines Taxifahrers zu zehn Jahren Haft verurteilt, hieß es von Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr zur APA. Die Beamten wurden auf den 37-Jährigen aufmerksam, weil er am Bahnsteig gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte.

Tat aus dem Jahr 2018



Der Vorfall in Innsbruck ereignete sich bereits Anfang März, Ende April wurde er in Niederösterreich an die tschechischen Behörden übergeben. Der Mann soll in Pilsen im Jahr 2018 einen Taxifahrer verprügelt haben, der danach verstarb. Vor Haftantritt war der Tscheche, der gefälschte Ausweise bei sich hatte, untergetaucht.



Die Tiroler Beamten erkannten die Ausweise bei der Kontrolle jedoch als Fälschung und entdeckten, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl besteht. In Innsbruck wurde der Tscheche zusätzlich wegen der Verwendung eines falschen Ausweises verurteilt, berichtete Mayr.