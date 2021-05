Versicherung zahlt nur nach Impfung oder Genesung

In wenigen Wochen soll auf der Bergstraße von Böckstein Richtung Sportgastein in Salzburg wieder reger Betrieb herrschen. Dank Patienten des Gasteiner Heilstollens. Der Stollen, der eine weltweit einzigartige Radonwärmetherapie anbietet, öffnet nach einer Zwangspause von gut acht Monaten mit 7. Juni wieder seine Pforten. Nicht zuletzt deswegen, weil die Sozialversicherungsträger als Hauptgeschäftspartner ab 1. Juni wieder Einfahrten in den Heilstollen genehmigen. Davor herrschte eine komplette Bewilligungssperre, weil auf dem engen Raum, die Corona-Abstände nicht eingehalten werden konnten.