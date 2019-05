Verregneter Wochenstart: Erst ab Donnerstag wird's besser

Schon morgens wird der Dienstag verbreitet dicht bewölkt und regnerisch sein. Nur im äußersten Osten ist es noch sehr sonnig. Der Schwerpunkt des Niederschlags liegt in den Staulagen der Nordalpen, im Alpenvorland sowie im Innviertel und im Flachgau, hier wird es für mehrere Stunden teils kräftig regnen. Weniger nass wird es im Süden und Südosten, über weite Strecken trocken bleibt es im Osten. Ganz ausgeschlossen sind einzelne Schauer aber auch hier nicht. Die Temperaturen entsprechen jenen des Vortags.

Am Mittwoch sollen in weiten Teilen des Landes zunächst noch viele Wolken und Regenschauer durchziehen, im Tagesverlauf häufen sich dann aber die sonnigen Abschnitte und mit Ausnahme des Berglandes geht auch die Schauerneigung zurück. Im Süden startet der Tag trocken und zeitweise sonnig, hier können sich am Nachmittag dann aber lokale, gewittrige Regenschauer entwickeln. Es wird ein wenig wärmer.

In weiten Teilen des Landes sollte am Donnerstag endlich der Sonnenschein überwiegen, mit ein paar meist harmlosen Quellwolken am Nachmittag. Lediglich im Bergland sowie generell im Süden steigt tagsüber die Schauer- und Gewitterneigung wieder an. Auch am Freitag überwiegt das sonnige Wetter. Im Tagesverlauf entstehen zwar erneut Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung ist aber insgesamt nur gering. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.