Vermummte stürmten Gastgarten und verletzten Gäste

Eine Auseinandersetzung unter Fußballfans in einem Gastgarten im Süden von Linz hat am Samstagabend mit vier Verletzten geendet. Laut Polizei wurden vier Verdächtige einer Gruppe von 20 bis 40 Personen festgenommen, die mit Schals und Sturmhauben vermummt in einen Gastgarten gestürmt war und Gegenstände auf Personen geworfen hatten. Es entfachte sich eine Rauferei.

Ein festgenommener Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Vorfall ereignete sich um 20.45 Uhr. Die Vermummten hatten Aschenbecher, Stühle, Stehtische und Gläser auf die 15 Gäste geworfen, die sich in dem Gastgarten befanden. Zum Einsatz kam die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) der Polizei und eine Planquadratstreife.

Bei einem festgenommenen Angreifer wurde eine verbotene Waffe sichergestellt.