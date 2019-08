Vermisstes Kleinflugzeug: Wrack und Todesopfer gefunden

Unterwegs nach Salzburg

Der Mann war am Donnerstag offenbar aus dem Süden unterwegs in Richtung Flughafen Salzburg. Nach einem Zwischenstopp in St. Johann in Tirol zum Tanken verschwand das Kleinflugzeug am Donnerstagnachmittag vom Radar der deutschen Flugsicherung. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt

Die Suche gestaltete sich aufgrund dichten Hochnebels und des alpinen Geländes schwierig und musste am Donnerstagabend abgebrochen werden. Ab 7 Uhr setzten die Helfer die Suche nach dem Flugzeug mit mehreren Hubschraubern und zu Fuß fort.