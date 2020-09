Vermisster Wanderer nur noch tot gefunden

Ein Pensionist aus der Steiermark dürfte bei einer Wanderung aufgrund gesundheitlicher Probleme gestorben sein. Der 87-Jährige aus Passail in der Oststeiermark brach am Freitag auf die Sommeralm auf. Als er am Abend nicht nach Hause kam, schlug seine Familie Alarm.

Suche erfolglos

Gegen 21 Uhr startete eine Suchaktion, die jedoch Samstagfrüh erfolglos abgebrochen werden musste, wie die Landespolizeidirektion berichtete. Bei einer weiteren Suche wurde der Mann aber Samstagvormittag tot gefunden. Es gab laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden.