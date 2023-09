Vermisste Österreicherin (30) tot im "Eismeer" gefunden

Am Dienstag vergangene Woche konnten die Einsatzkräfte schließlich den vermissten Bergsteiger tot aus einer Gletscherspalte bergen. Zwei Tage später konnte auch eine Jacke an der Unfallstelle aufgefunden werden. Wegen der guten Wetterbedingungen am Eismeer vergangenen Sonntag wurde die Suche nach der vermissten Frau wieder aufgenommen.

"Mithilfe des Verbindungsseils der zwei vermissten Personen konnte die Frau lokalisiert werden", schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Aussendung. Die Frau wurde ebenfalls aus einer Gletscherspalte geborgen.