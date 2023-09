Vermisster Alpinist aus Österreich tot in der Schweiz aufgefunden

Ein seit Mitte August vermisster Bergsteiger aus Österreich ist bei Grindelwald tot aufgefunden worden. Es handelt sich bei dem 35-jährigen Österreicher um einen der beiden Alpinisten aus Vorarlberg, die seit Mitte August nach einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang vermisst wurden.

Der Mann war am Dienstag bei einem Transportflug in einer Gletscherspalte im Eismeer gesichtet worden sei, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

