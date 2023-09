Grazer Ehepaar vermisst: Männerleiche in Griechenland entdeckt

Grazer Ehepaar vermisst: Nach Frauen- jetzt auch Männerleiche entdeckt

Weiter keine sicheren Nachrichten gibt es zu dem seit gut einer Woche vermissten Paar aus Graz. Die beiden 35-Jährigen gaben einander in Griechenland das Ja-Wort und wollten ihre Flitterwochen in einem Bungalow am Strand in dem Örtchen Potistika genießen. Die Ferienunterkunft der Österreicher in der schwer getroffenen Region Pilion wurde weggeschwemmt, seitdem gelten die beiden als vermisst.

Die Suchaktion der lokalen Behörden laufe, hieß es am Mittwoch aus dem Außenministerium. "Zum Einsatz kommen dabei auch Taucher sowie Such- und Rettungshunde."

➤ Mehr lesen: Grazer Ehepaar in Griechenland vermisst: Frauenleiche entdeckt

Am Dienstag wurde eine Frauenleiche am Strand von Potistika entdeckt. Laut griechischen Medien könnte es sich um die vermisste Grazerin handeln. Um weitere Informationen zur Identität zu erhalten, werden nun DNA-Spuren ausgewertet. Dabei handelt es sich aber um einen längeren Prozess, daher liegen aktuell noch keine Ergebnisse vor.