Verlängertes Wochenende verspricht lange Staus

Geduld – ist man am Wochenende auf Österreichs Straßen unterwegs, sollte man diese schon vorsorglich parat haben, denn laut Verkehrsclub ÖAMTC wird man sie brauchen. Es soll nämlich wieder ordentlich stauen.

Einerseits sind nach wie vor viele Menschen in den Süden unterwegs, andererseits treten Heimkehrer die Rückreise in den Norden an. Damit nicht genug: das verlängerte Wochenende – am Montag ist Maria Himmelfahrt – veranlasst viele zu einem Kurzurlaub. Hotspot wird – wie schon vergangenes Wochenende – laut ÖAMTC die Achse München, Salzburg, Villach, Karawankentunnel und die Pyhrn Autobahn (A9) sein. Lange Staus seien dort vorprogrammiert.