Verkehr durch Klimaproteste in Salzburg und Innsbruck unterbrochen

Protest gegen "fossile Zerstörung"

In einem ersten Klebeprotest in Salzburg wurde der Verkehr am Giselakai unterbrochen. Hanna Ziesel (53) hat sich dem Protest in Salzburg angeschlossen. Die Psychotherapeutin sagt, dass sie sich für ihre Tochter der "fossilen Zerstörung in den Weg" setzt: “Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie wir auf die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte zusteuern, ohne etwas dagegen zu tun.