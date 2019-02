Vergewaltigungsvorwürfe gegen Landarzt

„Das Verfahren wegen Vergewaltigung ist zu einem großen Teil wegen Ihrer Angaben eingestellt worden“, konfrontierte damals auch der Staatsanwalt die Mutter. „Ich habe nach wie vor Angst vor ihm. Panische Angst, weil er meiner Meinung nach unberechenbar ist“, erklärte die Frau. Er habe unter anderem damit gedroht, die Frau finanziell ruinieren zu wollen.

Wie es damals tatsächlich gewesen sein soll, erklärte die Mutter im Zuge der Verhandlung auch: „Sie (die Tochter, Anm.) ist unmittelbar danach zu mir gekommen und hat geweint. Ich habe sie gefragt, was los ist. Sie hat dann gefragt, ob sie bei mir übernachten kann und hat erzählt, dass er ihr weh getan hat. Aber ich habe auch nicht gewusst, was passiert ist. Sie hat auch nicht geredet in diesem Moment.“ Lopatka bestritt die Vorwürfe seit jeher. Er habe die Beziehung zur jungen Frau gar nicht gewollt. Bei der Polizei gab er an: „Ich habe nichts gemacht, was die M. nicht wollte. Ich möchte an dieser Stelle angeben, ohne dass es irgendwie überheblich klingt, dass ich immer auf die Frau beim Sex schaue, deshalb kommen die Frauen nicht von mir los.“ Und: „Ich bin eine Maschine.“ Dass sich das Sexualleben nach einiger Zeit geändert hätte, sei ihr Wunsch gewesen. „M. wollte das Buch „Shades oft Grey“ nachspielen.“