Vergewaltigungsopfer: Klage gegen ein verpfuschtes Leben

Lange war nicht klar, ob die heute 30-Jährige an der Verhandlung ihrer eigenen Klage teilnehmen kann. Zu aufwühlend für die Salzburgerin sind die Ereignisse aus dem Jahr 2005 auch heute noch. Nach Streitigkeiten mit ihrer Mutter wohnte die damals 15-Jährige eine Zeit lang bei einem Hundetrainer-Paar.

Der Hundetrainer hat sie dabei mehrmals vergewaltigt. 2012 wurde er wegen fünffacher Vergewaltigung zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Im Strafprozess bekam die Salzburgerin 5.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Nun klagt sie in einem Zivilprozess am Bezirksgericht Salzburg zusätzliche 10.000 Euro an Schmerzensgeld und Teilverdienstentgang ein.

Die erste Verhandlung dazu fand am Freitag statt. Ein Aufeinandertreffen mit dem Täter von damals wollte die Klägerin, so gut es geht, vermeiden. Nur für ihre Einvernahme kam sie in den Gerichtssaal, den der Täter in dieser Zeit verlassen musste.