Ein Martyrium, das nicht enden will

Noch immer trifft sie auf ihren Peiniger und dessen Frau. Auch wenn sie versucht, solche Situationen zu vermeiden. Was dann passiert, das beschrieb ihre Psychotherapeutin in einer Stellungnahme an das Gericht so: „Durch das Erinnert werden an das Geschehene, erlebt sie sich als ausgeliefert und hilflos.“ Dann listet sie auf, welche Auswirkungen die Tat auf sie hat: Unter anderem Angst- und Panikattacken, Schlafstörungen, Essenstörungen, Zweifel und Selbstzweifel, selbstdestruktives Verhalten.

Die Aufzählung ist noch deutlich länger.