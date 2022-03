Verfolgungsjagd durch Klagenfurt am Wörthersee

Am Montagvormittag kam es in Klagenfurt am Wörthersee zu einer Verfolgungsjagd: Gegen 10.45 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert, dass eine alkoholisierte Person mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs sei. Um 11.55 Uhr konnte die Polizei den Mann schließlich ausfindig machen.

Der Lenker ignorierte jedoch sämtliche Anhalteversuche der Beamten. Stattdessen versuchte er mehrmals, die Polizei abzudrängen und flüchtete mit seinem Auto. Dabei beschädigte er drei parkende Fahrzeuge, ein Verkehrszeichen sowie einen Zaun.

Schließlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Damit nicht genug: Durch Einlegen des Rückwärtsganges versuchte er, weiter zu fahren, prallte dabei jedoch gegen ein Polizeifahrzeug. Der 32-jährige Polizist wurde dadurch leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegenwehr

Weiteren Beamten gelang es schlussendlich den flüchtigen Fahrzeuglenker - trotz dessen heftiger Gegenwehr - zu schnappen. Bei ihm handelte es sich um einen 28-jährigen Mann aus Klagenfurt. Laut Polizei stand dieser offensichtlich unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss. Einen Alkotest sowie eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Beschuldigte. Einen Führerschein besaß er nicht.

Auf seiner Flucht wurden unter anderem mindestens zwei Personen - ein Fußgänger und ein Radfahrer - gefährdet. Diesbezüglich würden noch Ermittlungen laufen.

Der 28-jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Eine Einvernahme ist derzeit nicht möglich und erfolgt am Laufe des Dienstags, so die Polizei. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.