Südoststeiermark

Ein Pensionist und zwei zehn Jahre alte Buben haben am Sonntag in der Steiermark einen Wald- bzw. einen Wiesenbrand ausgelöst. Der 80-Jährige hatte in der Südoststeiermark zu Mittag heiße Asche am nahen Waldrand entsorgt. Der entstandene Brand vernichtete teils rund 3.000 Quadratmeter Wald. In der Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hatten die Buben auf einem Fußballplatz eine Feuerstelle aufgebaut und entzündet. Der Wind trug Funken zu einer Böschung, die Feuer fing.

Gegen 12.25 Uhr verständigten Bewohner von Pirching am Traubenberg die Einsatzkräfte, weil sie gesehen hatten, dass ein Baum am Rande eines Waldes brannte. Die Freiwilligen Feuerwehren Edelstauden, Kirchbach, Ziprein und Heiligenkreuz am Waasen standen mit neun Fahrzeugen und 52 Mann im Einsatz und konnten die Flammen gegen 14.00 Uhr löschen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

In Veitsch waren die beiden Zehnjährigen zu Mittag - sie hatten sich dort mit Verwandten aufgehalten - auf die Idee gekommen, am Rasen des Fußballplatzes eine Feuerstelle zu errichte und entzünden.

Die Flammen gerieten aufgrund des Windes außer Kontrolle und erreichten eine trockene Böschung. Von dort breitete sich der Brand aus, wie es laut Polizei hieß. Der Versuch, die Flammen zu löschen, misslang den beiden Buben. Sie liefen zu ihren Eltern, diese verständigten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Dorfveitsch und die Betriebsfeuerwehr der RHI Veitsch brachten den Brand unter Kontrolle.