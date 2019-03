Verbund holt Tonnen an Müll und Treibgut aus Gewässern

Wer das Ausmaß der Verschmutzung gut mitbekommt, ist der Verbund. "Was im Wasser landet, muss irgendwann bei einem der Verbund-Kraftwerke vorbei", so die Verbund AG in einer Pressemitteilung. In ganz Österreich sind bei den Kraftwerken so genannte Rechenreinigungsmaschinen im Einsatz und entfernen Schwemmgut aus den Gewässern. Neben kleinerem und größerem Holz ist es immer wieder Plastik und Zivilisationsmüll, der bei den Kraftwerken aus den Gewässern gefischt wird. Im Jahr 2018 waren es laut integriertem Geschäftsbericht 16.000 Tonnen.