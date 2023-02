Verbrechen ohne Leiche in Salzburg: Zweiter Beschuldigter in U-Haft

Der vermisste Iraker hatte Ende des vergangenen Jahres auf Facebook seinen PS-starken schwarzen BMW X6 um 17.000 Euro zum Verkauf angeboten. Dabei soll es zwischen dem 2. und 3. J√§nner 2023 zu einem Treffen mit einem oder mehreren Interessenten gekommen sein. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Im sp√§ter beim √Ąlteren der beiden Halbbr√ľder (25) sichergestellten Auto wurden vereinzelt Blutspuren gefunden. Dabei konnte Blut im Kofferraum dem Opfer zugeordnet werden, erkl√§rte Neher heute. Eine Leiche wurde bis dato aber nicht gefunden.

19-Jähriger ist vorbestraft

"Der zweite Beschuldigte r√§umte bei Vernehmungen ein, bei der Kontaktaufnahme mit dem Opfer wegen des Autokaufs dabei gewesen zu sein, er bestreitet aber jeglichen Zusammenhang mit dem Verschwinden des Opfers." Die beiden Halbbr√ľder sollen zum vermuteten Tatzeitpunkt gemeinsam in einer Wohnung in Salzburg gelebt haben, gaben den Wohnsitz dann aber f√ľr die Vermieterin relativ √ľberraschend auf, berichtete der Staatsanwalt.

Der 19-j√§hrige Ungar ist wegen kleinerer Delikte dreimal vorbestraft, sein Halbbruder (ebenfalls ungarischer Staatsb√ľrger) unbescholten. Laut Neher w√ľrden sich die beiden in ihren Aussagen in Details widersprechen - etwa ob der j√ľngere Beschuldigte bei der √úbergabe des Fahrzeug und des Kaufpreises anwesend war oder nicht. Nachdem nach ihm gefahndet wurde, stellte sich der 19-J√§hrige in der Polizeiinspektion Alpenstra√üe in der Stadt Salzburg, einen Tag sp√§ter wurde die U-Haft √ľber ihn verh√§ngt. Er sitzt derzeit in der Justizanstalt in Wels ein - offenbar um Absprachen mit seinem Halbbruder im Gef√§ngnis zu unterbinden. Auch der 25-J√§hrige befindet sich in U-Haft. Er ist nach wie vor nicht gest√§ndig.

Weitere Widerspr√ľche

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei in dem Fall weiter. So gebe es laut Neher noch weitere Widerspr√ľche aufzukl√§ren. "Es geht etwa um den Verbleib von Eink√§ufen, die das Opfer noch get√§tigt hat. Der Erstbeschuldigte sagte, er habe das Fahrzeug leer √ľbernommen, das Opfer h√§tte nur eine Tasche dabei gehabt." Das widerspreche aber Nachrichten, die der Vermisste seiner Lebensgef√§hrtin geschrieben habe. Darin sei es etwa darum gegangen, wie er seine Eink√§ufe nach Hause bringen wolle. So wurden zwei Balkonblumenk√§sten, die der Iraker am Tag seines Verschwindens gekauft hat, sp√§ter in der N√§he des Campingplatzes in Salzburg-Aigen gefunden.

Aufgetaucht ist mittlerweile auch ein Radarfoto, das den BMW bei einer Geschwindigkeits√ľberschreitung in der Stadt Salzburg zeigt. Auf der Aufnahme sind im Wageninneren zwei Personen zu erkennen, n√§heres lasse sich wegen der schlechten Bildqualit√§t aber vorerst nicht entnehmen.

Handy verschwunden

Nach wie vor jede Spur fehlt vom Handy des Vermissten, das in der Nacht auf 3. Jänner noch im Bereich des Salzburger Untersbergs, der Gemeinde Nussdorf am Haunsberg (Flachgau) und bei Maria Plain am Stadtrand von Salzburg eingeloggt war. Danach verschwand das Telefon aus dem Netz. Das iPhone XS Max wurde jedoch zwei Wochen später, am 15. Jänner um 11.26 Uhr, im Bereich Salzburg-Aigen, Elsbethen oder Glasenbach noch einmal eingeschaltet. Die Polizei geht davon aus, dass jemand das Telefon gefunden und aktiviert hat und ersucht die Finderin oder den Finder, sich mit dem Landeskriminalamt Salzburg in Verbindung zu setzen.