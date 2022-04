Verbrauchtes Wasser heizt ganze Siedlung

Nur die Sonne hilft

Nur eine geringe Unterstützung durch Solarenergie ist nötig. Der Prozess ist einfach zu erklären: „Ein Wärmetauscher entzieht dem Wasser Energie, über eine solarbetriebene Wärmepumpe geht es dann in den Pumpspeicher“, so Stampfer. In den Wohnungen sind eigene Abluftventilatoren in Betrieb. Die neue Heizanlage ging mit Jänner 2022 in Betrieb.

Das Potenzial ist gerade bei größeren Wohnanlagen enorm. Pro Person rechnet man mit bis zu 120 Liter Abwasser täglich. Wenn es nach dem Duschen dampft und plätschert, beim Kochen oder auch beim Gang zur Toilette landen tagtäglich tausende Liter lauwarmes Wasser völlig ungenützt im Kanalsystem. Langzeitmessungen haben ergeben, dass die Temperatur bis zu 23 Grad beträgt. Ein weiterer Vorteil des Systems: Neben Heizung und Warmwasser können die Gebäude an heißen Sommertagen auch gekühlt werden.