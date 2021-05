Verbotene Trophäen: Tiefer Einblick in Welt der Wilderer

Das, was sich Anfang Juni in Wels zutragen wird, ist eine absolute Ausnahme. Zu diesem einstimmigen Befund kommen Umweltschützer, Ermittler und Jägerschaft. Denn am 2. Juni steht eine professionelle Wildererbande vor Gericht. Die Aufklärung ihrer Delikte, die im Fachjargon unter den Begriff Wildtierkriminalität fallen, gelingt in Österreich nach wie vor nur in den seltensten Fällen. Die Bande muss sich noch dazu nicht nur wegen Eingriffs in fremdes Jagd- und Fischereirecht, sondern auch wegen Vergehen nach dem Waffengesetz und Hehlerei verantworten.