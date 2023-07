VCÖ warnt vor Erhöhung der Verkehrsunfälle durch Hitze

Eine Hitzewelle kündigt sich an, und damit steigt das Unfallrisiko im Straßenverkehr, warnt der VCÖ: Im Vorjahr gab es zwischen Mai und September an Hitzetagen im Schnitt um 18 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden als an Tagen mit weniger als 30 Grad, durchschnittlich 144 täglich, im Jahr 2021 waren es sogar um 25 Prozent mehr, berichtete die Mobilitätsorganisation auf Basis von Daten der Statistik Austria. Bei Hitze sinke die Konzentrationsfähigkeit.

➤ Alt, jung, männlich: Wer die meisten Verkehrsunfälle verursacht

"Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem, führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit, viele reagieren gereizter", erläuterte VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Daher gelte es, das Tempo zu reduzieren und besonders aufzupassen, zum Beispiel beim Fahrzeuglenken nicht zu telefonieren, auch nicht mit Freisprecheinrichtung.