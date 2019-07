Van der Bellen und Starlinger kämpfen für das Bundesheer

Den Entschließungsantrag, der am Mittwoch von SPÖ und FPÖ im Nationalrat durchgegangen ist und dem Bundesheer im Jahr 2021 drei Milliarden Euro bescheren soll, sieht er als „Lichtstreif, der mich motiviert, weiterzukämpfen“.

Auch wenn Starlinger klar macht, dass das Budget der nächsten Regierung obliegen soll. Die Jetzige hat am Donnerstag klargemacht, dass es unter ihr kein zusätzliches Geld geben wird. Starlinger selbst will in einem einen Ist-Stand-Bericht vorlegen, der unter anderem zeigen soll, warum es wichtig wäre, die verpflichtenden Milizübungen wieder einzuführen. „Die Miliz ist nicht nur schlecht ausgerüstet, es fehlt auch an Personal abseits des Kaders“, sagt er.