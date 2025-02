Liebe liegt in der Luft: Ungewöhnliche Valentinstag-Aktivitäten

Und da naht er wieder, dieser eine Tag, der sich mehr und mehr dick in die Herzen schleicht - und ein dickes Geschäft ist : Den Valentinstag lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher heuer laut Studien durchschnittlich 70 Euro kosten.

Angesagt sind wie jedes Jahr natürlich Blumen und Süßigkeiten , aber es gibt auch abseits der Klassiker allerlei Interessantes rund um den Namenstag des Valentin am 14. Februar.

Candlelight-Dinner mit kirchlichem Segen

Grundsätzlich gibt es zwei Valentins, die als Patron des Feiertags gelten: Bischof Valentin von Terni, der um 270 enthauptet wurde bzw. ein Priester namens Valentin, der ebenfalls im 3. Jahrhundert lebte.

Ihm wird nachgesagt, er habe Hilfesuchenden Trost gespendet und Blumen geschenkt. Die Forschung ist sich aber nicht ganz einig, ob diese beide Valentins nicht ohnedies identisch sind.

Viele Pfarren der Diözese Graz-Seckau haben sich Angebote für diesen speziellen Tag einfallen lassen: So bietet die Kirche Hönigtal heuer ein "Segensritual für frisch Vermählte" an - Candlelight-Dinner inklusive. In der Grazer Pfarre Heiliger Schutzengel findet ein ökumenischer Gottesdienst für alle Liebenden statt.