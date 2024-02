Die 7 besten Tipps für eine romantische Reise zum Valentinstag

Wer seine Liebste oder seinen Liebsten zum Valentinstag überraschen möchte, bucht für den Tag der Liebe eine Reise. Wir haben die besten Urlaubstipps für Verliebte zusammengestellt. Liebesdrama in Verona Welche Stadt wäre, abgesehen von Paris vielleicht, besser geeignet, um die Liebe zu feiern, als Verona. In der Arena Verona werden die großen Opern gespielt, in denen sich höchstes Liebesglück und tiefster Herzschmerz abwechseln. Alte Steinbrücken, das Castel San Pietro oder ein Glas Wein in einer italienischen Bottega sorgen für romantische Momente. Vor allem aber ist die Stadt im Nordosten Italiens der Schauplatz der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt: William Shakespeares Romeo und Julia. In Verona kann man Julias Balkon besuchen, auf dem sie sich nach ihrem Romeo sehnte und die Briefe lesen, die ihr Fans aus der ganzen Welt hinterlassen haben.



Das kann man als Paar in Verona sonst noch erleben: Ein gemeinsamer Besuch im Labyrinth des Giardino Giusti

Ein Spaziergang duch das Viertel San Zeno: Dort besucht man am besten die Kirche, in deren Krypta Romeo und Julia geheiratet haben sollen

Schlafen wie Dornröschen Statt ein normales Hotel in der Innenstadt zu buchen, bietet sich zum Valentinstag eine Übernachtung in einer Burg oder einem Schloss an. Zum Beispiel in Schottland oder in Südtirol, aber auch in Österreich. Wer Romantik mit Märchen verknüpft, sollte sich mit seinem oder seiner Liebsten Schloss Neuschwanstein in Bayern ansehen.

© Getty Images/DWalker44/iStockphoto Das perfekte Märchenschloss für Romantiker: Neuschwanstein in Bayern

Auf eine einsame Insel in Finnland Auf eine einsame Insel nur zu zweit? Dazu muss man nicht unbedingt in die Karibik. Eine romantische Woche in Zweisamkeit wird auch im Norden Europas zum Erlebnis. Im Saaima-See in Ostfinnland gibt es 14.000 größere und kleinere Inseln. Viele davon kann man mieten, nicht selten ist man dort dann auch ganz alleine. Mit Sauna, Mökki (das typische finnische Ferienhaus in Rot) und wunderschöner Natur. Die beste Reisezeit sind die Sommermonate Juli und August. Da kann man nach der Sauna in der Mitternachtssonne in den kühlen See springen. Das kann man als Paar in Finnland sonst noch erleben: Ein romantischer Städtetrip nach Helsinki mit einem Besuch auf der Festungsinsel Suomenlinna

mit einem Besuch auf der eine Bootstour durch das Schärenmeer

© Getty Images/iStockphoto / wmaster890/IStockphoto.com Zweisam einsam: Eine Insel in Finnland für sich allein

"Straße der Liebe" bei Cinque Terre Die Via dell'Amore soll die romantischste Straße der Welt sein. Jahrelang war der Weg, der von Riomaggiore nach Manarola führt, wegen eines Erdrutsches geschlossen. 2023 wurde ein kleiner Streckenabschnitt wiedereröffnet, 2024 soll der ganze Weg wieder begehbar sein. Um dem Massentourismus entgegenzuwirken, ist mittlerweile die Besucherzahl begrenzt. Die Legende erzählt, dass sich auf der Straße der Liebe Einheimische der beiden Dörfer auf halber Strecke getroffen haben.

© Getty Images/iStockphoto/Eloi_Omella/iStockphoto Cinque Terre in Italien

Mit dem Fahrrad zu zweit durch Amsterdam Der romantische Urlaub in Amsterdam ist im Frühling am schönsten. Überall blühen dann die Tulpen, Narzissen und Krokusse. Am besten entdeckt man die niederländische Hauptstadt mit dem Fahrrad. Als Paar kann man sich etwa ein Tandem mieten. Oder man versucht das Kunststück, das sonst nur Einheimischen gelingt: Händchenhalten beim Radfahren. Das kann man als Paar in Amsterdam sonst noch erleben: die Grachten mit dem Tretboot erleben

mit dem Tretboot erleben einen Frühlingsspaziergang im Vondelpark

ein Tagesausflug zum Bollenstreek (die Blumenzwiebelregion): weite Blumenfelder, wo zwischen März und Mai Tulpen-, Narzissen- und Krokusse blühen

© Getty Images/iStockphoto/Noppasin Wongchum/iStockphoto Im Frühling blühen in Amsterdam viele Blumen: Perfekt für Verliebte

Straße der Küsse in Barcelona In Barcelona finden verliebte Paare eine "Straße der Küsse" (Carrer dels Petons). Gerade Am Valentinstag bietet sich die Gasse in der Altstadt für verliebte Paare an. Das kann man als Paar in Barcelona sonst noch erleben: Im Viertel Horta-Guinardó liegt das Gartenlabyinth Jardí de laberint d’Horta, in der Mitte trifft man sich beim Brunnen des Liebesgottes Eros.

liegt das Gartenlabyinth in der Mitte trifft man sich beim Brunnen des Am Abend leuchtet die Font Màgica de Montjuic auf Barcelonas Hauberg

Der Herzspur in der Steiermark folgen Wer lieber in Österreich bleiben und als Paar gemeinsam wandern möchte, ist in Bad Gleichenberg in der Steiermark richtig. Dort gibt es einen Beziehungsweg für Paare: die Herzspur. Auf 12 Stationen können sich Paare mit sich selbst beschäftigen und der Spur ihrer Liebe folgen. Am besten holt man sich vorher im Büro des Tourismusverbands das Begleitheft zum Themenweg.