1. Geschenkbox mit Rose und Schokolade

Man braucht:

Geschenkbox (am besten in Herzform)

Steckschwamm

Cellophanfolie

Zeitungspapier

Rosen

Pralinen oder anderen Lieblingssnack

Steckschwamm zurechtschneiden, kurz in eine Wasserschale legen und anschließend mit Cellophanfolie in die Box legen. Rosenköpfe in den Schwamm stecken, die andere Hälfte der Box mit etwas zerknülltem Zeitungspapier oder Papierfüllmaterial auslegen, anschließend Snacks deiner Wahl darauf platzieren. Et voilà!