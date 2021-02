Wer ist eigentlich dieser Valentin?

Daneben gibt es aber auch noch einen Valentin von Rom, der freilich mit jenem von Terni ident sein könnte. Er war kein Bischof, nur Priester, hat zur selben Zeit wie Valentin von Terni gelebt und wurde ebenfalls an einem 14. Februar enthauptet. Zu seiner Vita passt besser, was heute mit dem Valentinstag verbunden wird: Hilfe und Trost Suchenden schenkte er Blumen aus seinem Garten. Und: trotz eines Verbotes des Kaisers Claudius II. hat er der Überlieferung nach Liebespaare nach christlichem Ritus getraut – was schließlich auch der Grund für seine Hinrichtung war. Es gibt auch noch einen dritten heiligen Valentin, der in frühen Martyrologien vom 14. Februar erwähnt wurde, und der in Afrika das Martyrium erlitten hat, über den aber sonst nichts bekannt ist.

Blumenopfer

Die antike Vorlage für das Valentinstagsbrauchtum bildet übrigens das Fest der römischen Göttin Juno, Gemahlin des Göttervaters Jupiter und Hüterin von Ehe und Familie. Am 14./15. Februar wurden ihr Blumenopfer dargebracht und auch den Frauen schenkte man zu diesem Anlass Blumen. Mit Juno im Zusammenhang standen die „Februa“, ein Sühne- und Reinigungsfest im Römischen Reich, welches auch Geschlechtsreife und Fruchtbarkeit der jungen Mädchen zum Inhalt hatte (die februa waren Fellriemen, welche Unfruchtbarkeit abwehren sollten).

Papst Gelasius führte 469 den 14. Februar als Gedenktag für die ganze Kirche ein, 1.500 Jahre später wurde er von Paul VI. aus dem Calendarium Romanum Generale als gebotener Gedenktag gestrichen – dort stehen seither am 14. Februar die sogenannten Slawenapostel Kyrill und Method (9. Jh.). Ungeachtet dessen ist auch für die meisten Katholiken dieser Tag in erster Linie Valentinstag.