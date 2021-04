Ustascha-Treffen: "Das tut weh, das sind wir nicht"

Dialogtage und Erinnerungskultur

In Bleiburg setzt man unterdessen auf Dialog. Am Freitag wurde das Konzept für die „Bleiburger Dialogtage“ präsentiert, die zwar wegen Corona auf Herbst verschoben werden mussten, aber zumindest digital das Licht der Welt erblickten. Durch sie soll rund um das Thema Erinnerungskultur ein offener Austausch entstehen. Nicht bewerten, sondern miteinander reden, sei das Ziel.

„Wir leben als Stadt Bleiburg etwas ganz anderes, als bei den Treffen am Loibacher Feld vorgelebt wird. Dieses friedvolle Miteinander wollen wir herausarbeiten“, sagte Bürgermeister Visotschnig. Und Arthur Ottowitz, Leiter des Werner Berg Museums, fügte hinzu: „Wir wollen nicht, dass Bleiburg in einem Atemzug mit dem größten Faschistentreffen Europas genannt wird. Das tut weh, das sind wir nicht.“ Man sei eine Kultur- und Sportstadt, aber keine Faschistenhochburg. Den Toten und Ahnen solle weitergedacht werden, aber gleichzeitig müsse Verantwortung von kroatischer Seite für die Ausschreitungen übernommen werden. „Nur wenn wir über Emotionen von beiden Seiten sprechen und diese auch anhören, werden diese Emotionen nicht weitervererbt“, sagt Ottowitz.

In wenigen Wochen wird sich zeigen, ob dieser Wunsch der Realität entspricht.

Zur Geschichte

Ermordet

Offiziell gilt die Feier als Kriegsopfergedenken. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden rund 40.000 geflüchtete Milizsoldaten des faschistischen Ustascha-Regimes, die sich eigentlich ergeben wollten, von den Briten in Kärnten verhaftet, und samt ihren Familien an das kommunistische Jugoslawien ausgeliefert. Die Partisanen organisierten den Rückmarsch. Dieser begann in Bleiburg und führte über das Loibacher Feld. Die meisten der Soldaten, die an der Seite der Nazis gekämpft hatten, wurden jedoch von Tito-Einheiten getötet

Politprominenz

1951 wurde erstmals eine Gedenkfeier am Loibacher Feld zelebriert. Über Jahre fand das Gedenken im kleinen Rahmen statt, bis sich zusehends Rechtsradikale unter die Teilnehmer mischten. Auch Politprominenz aus Kroatien und FPÖ-Politiker nahmen am Treffen teil