Urteil bestätigt: Viagogo muss Ticketpreis erstatten

Das OLG sah das ähnlich und beurteilte die Klausel als unzulässig, weil bei den Verbrauchern der Eindruck erweckt wird, dass kein Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises besteht, wenn sie die von viagogo angebotenen Ersatztickets ablehnen.

Zudem hielt das Gericht auch die Ansicht von viagogo als unzulässig, dass für die Plattform Schweizer Recht gelte. Ebenfalls für gesetzeswidrig erklärt wurde eine Klausel, die eine Rückerstattung des Ticketpreises ausschloss, wenn das Ticket nicht an den Kunden zugestellt werden kann. Weitere Klauseln betrafen etwa den Zeitpunkt, ab dem der Käufer bei unterbliebener Zahlung als in Verzug gilt, sowie die Kosten, die er in diesem Fall zu tragen hätte, und nicht zuletzt die Möglichkeit von viagogo, die AGB jederzeit zu ändern, teilte der VKI mit.

Viagogo verlor gegen das Höchstgericht

Zuletzt hatten sich die Beschwerden und Klagen gegen viagogo in Österreich sowie zahrleichen weiteren Ländern gemehrt. Erst vergangene Woche hatte der Anwalt Johannes HIntermayr ein Verfahren vor dem OGH gewonnen, das die Plattform nun dazu zwingt transparenter zu werden.